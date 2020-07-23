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Körfez Belediyeler Birliği toplandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, Körfez Belediyeler Birliği 2020 Temmuz ayı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Burhaniye’de, Körfez Belediyeler Birliği 2020 Temmuz ayı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Görüşmelerde 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
Balıkesir’de kurulan Körfez Belediyeler Birliği 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi. Toplantıda ayrıca encümen seçimleri yapıldı.
5 belediyeden oluşan birliğin gündem toplantısında sıfır atık projeleriyle ilgili Belediyeler olarak yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Katı atık ve sıfır atık çalışmaları hakkında projelendirme çalışmaları yapmaya başlayan Birlik ayrıca, gündem maddeleri kapsamında encümen üye seçimleri yaptı.

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