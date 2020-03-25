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Körfez Belediyesi ekipleri yaşlıların yardımına koşuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların taleplerine anında cevap veriyor.Körfez’de korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Körfez Belediyesi ekipleri yetişiyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların taleplerine anında cevap veriyor.
Körfez’de korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Körfez Belediyesi ekipleri yetişiyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların alışveriş başta olmak üzere birçok ihtiyacı ekipler tarafından karşılanıyor. Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi’ni telefona arayan vatandaşlar, taleplerini aktarmaları sonrasında zabıta ekiplerine bilgi veriliyor ve ekipler yaşlı vatandaşın evine gidiyor. Çok özel bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşın ihtiyaç listesini alarak gerekli alışverişi yapıyor ve fişi ile birlikte tekrar vatandaşa teslim ediyor.
Alışveriş dışında; yaşlı vatandaşların aciliyet arz eden durumlarında da zabıta ekipleri devreye giriyor. 65 yaş üstü vatandaşların para çekme gibi durumlar için banka ve PTT şubelerine, ilaç yazdırmak gibi talepleri için de Aile Sağlığı Merkezlerine sevkleri sağlanıyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını bu çağrı merkezine rahatlıkla ulaştırabilirler. Ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişleri de dâhil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor. Çağrı merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.

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