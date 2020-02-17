Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi’nde personele yönelik ‘İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ ile ‘Sıfır Atık’ konusunda eğitimler verildi.

Körfez Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de personele yönelik eğitim düzenledi. Meclis salonunda düzenlenen eğitimde, personele ’İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ konusunda bilgiler aktarıldı. Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım tarafından da ‘Sıfır Atık’ konulu eğitim verildi. Yıldırım, “Sıfır Atık Projesini farklı ve özel kılan, tüketimde ilk olarak israfın önlenmesi olup bu elektrik, su ve diğer kaynakların da kullanımında bilincin arttırılması noktasında öne çıkmasıdır” dedi.



