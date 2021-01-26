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Körfez Belediyesi’nden Ağadere’ye yeni mescit ve tuvalet

26.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi’nden Ağadere’ye yeni mescit ve tuvalet

Körfez Belediyesi, Ağadere esnafının talebi sonrasında tuvalet olarak kullanılan eski kapıyı yıkarak yeniledi.Körfez Belediyesi, Ağadere esnafının talebi sonrasında tuvalet olarak kullanılan kötü durumdaki yapıyı yıktı.

Körfez Belediyesi, Ağadere esnafının talebi sonrasında tuvalet olarak kullanılan eski kapıyı yıkarak yeniledi.
Körfez Belediyesi, Ağadere esnafının talebi sonrasında tuvalet olarak kullanılan kötü durumdaki yapıyı yıktı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında hem tuvalet hem mescit olarak kullanılacak binada çalışmalar hızla tamamlandı.
Başkan Şener Söğüt’ün de kısa süre önce incelemelerde bulunduğu binanın iç tefrişatında da sona doğru gelindi. Son dokunuşların yapıldığı bina, kısa süre içerisinde hem vatandaşların hem de esnafın kullanımına açılacak.

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