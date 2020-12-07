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Körfez Belediyesi’nden emekli personellere plaket

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:01 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi emekli olan personeller için düzenlediği törende emekli olan belediye personellerine plaket takdim etti.Körfez Belediyesi’nde 2020 yılı içerisinde emekliliğe ayrılan personele plaket takdim edildi.

Körfez Belediyesi’nden emekli personellere plaket

Körfez Belediyesi emekli olan personeller için düzenlediği törende emekli olan belediye personellerine plaket takdim etti.
Körfez Belediyesi’nde 2020 yılı içerisinde emekliliğe ayrılan personele plaket takdim edildi. Pandemi dolayısıyla emekliye ayrılan personel için iki ayrı tören düzenlenirken, ikinci gruptakilere de belediye meclis töreninde düzenlenen program ile plaketleri takdim edildi. Törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar da katıldı.
Program öncesinde konuşan Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şar, “Körfez Belediyesi’nde uzun yıllardır alın teri ile görev yapan ve Körfez halkına en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışma yürüten arkadaşlarımızı emekli olmalarından dolayı kutluyorum. Başkanımız Şener Söğüt’e de arkadaşlarımızı plaket ile onurlandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de emekli personele yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, “Emeğiniz büyük. Hepiniz anlınızın akıyla, başarı ile emekliliği hak ettiniz. Şimdi dinlenme zamanı. Yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Sevdiklerinizle, ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Sizlere emeklilik hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Körfez Belediyesi’nden emekli personellere plaket

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