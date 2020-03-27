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Körfez Belediyesi’nden taksicilere ‘dezenfektan’ pompası

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından taksi duraklarına araçların dezenfekte edilmesi için ekipman takviyesinde bulunuldu.Taksi duraklarının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulayan Körfez Belediyesi, ilaçlamanın düzenli bir şekilde taksiciler tarafından yapılması adına gerekli ekipman takviyesinde bulundu.

Körfez Belediyesi’nden taksicilere ‘dezenfektan’ pompası

Körfez Belediyesi tarafından taksi duraklarına araçların dezenfekte edilmesi için ekipman takviyesinde bulunuldu.
Taksi duraklarının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulayan Körfez Belediyesi, ilaçlamanın düzenli bir şekilde taksiciler tarafından yapılması adına gerekli ekipman takviyesinde bulundu. İlaçlama için kullanılacak küçük pompa, dezenfektan ve gerekli ekipmanlar, taksi duraklarına teslim edildi. Dezenfekte işleminin her gün, gerektiğinde günde birkaç defa yapılması için taksici esnaflarla da gerekli uyarılarda bulunan körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taksi duraklarına da gerekli ekipmanları bırakarak onlarında düzenli bir şekilde dezenfekte yapmasını sağlıyoruz” denildi.

Körfez Belediyesi’nden taksicilere ‘dezenfektan’ pompası

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