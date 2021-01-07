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Körfez Ticaret Odası’ndan üyelerini rahatlatacak protokol

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.01.2021 15:01 | Son Güncelleme

Körfez Ticaret Odası’nın üyeleri, Halkbank ile imzalanan protokol kapsamında, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanından faydalanabilecek.Körfez Ticaret Odası (KTO) ile Halkbank arasında önemli bir protokol imzalandı.

Körfez Ticaret Odası’ndan üyelerini rahatlatacak protokol

Körfez Ticaret Odası’nın üyeleri, Halkbank ile imzalanan protokol kapsamında, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanından faydalanabilecek.
Körfez Ticaret Odası (KTO) ile Halkbank arasında önemli bir protokol imzalandı. Körfez Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ile Halkbank Körfez Şubesi Müdürü Tamer Yiğit’in imzalarını attığı, “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü” ile KTO üyeleri kolay finansman imkanlarından faydalanabilecek. İmzalanan protokol ile Körfez Ticaret Odası üyeleri, Halk Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânından faydalanabilecek.
Protokol imzalama töreninde konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan ‘Paraf Kart’ ile üyelerimiz alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Körfez Ticaret Odası olarak; içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Protokolün üyeler için önemli avantajlar taşıdığını belirten Öztürk, “Daha önce Ziraat Bankası ile de benzer bir protokol imzalamıştık. İmzalamış olduğumuz söz konusu protokollerin üyelerimizin büyük sıkıntılar yaşadığı bu zorlu dönemde finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacağına inanıyorum. Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Halkbank ile yaptığımız bu protokolle üyelerimiz nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Üyelerimizin bu avantajlı finansman imkânından faydalanmaları menfaatlerine olacaktır. Bu vesileyle imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Körfez Ticaret Odası’ndan üyelerini rahatlatacak protokol

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