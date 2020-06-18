YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de çevre kirliliği ile mücadele sürüyor

Körfez’de çevre kirliliği ile mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günün erken saatlerinde ilk olarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

Körfez’de çevre kirliliği ile mücadele sürüyor

Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günün erken saatlerinde ilk olarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar, çöp ve çeşitli atıkların toplanmasıyla devam ediyor. Mıntıka temizliğinin bitmesinin ardından, süpürme araçları devreye girerek, daha temiz bir Körfez için ilçenin yollarını süpürüyor.
Ekipler ayrıca, çöp konteynerlerini yıkarken, çevreye bilinçsizce atılan evsel ve hacimsel atıkların da toplama işlemini gerçekleştiriyor. Yetkililer, daha yaşanılabilir ve temiz bir Körfez için, vatandaşların daha duyarlı olmalarını ve olumsuzlukları çağrı merkezini arayarak bildirmelerini istedi.

Körfez’de çevre kirliliği ile mücadele sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:06
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Korkmaz Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Nazar Eczanesi
Golcuk
Elif Eczanesi
Izmit
Ülker Eczanesi
Gebze
Dilek Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Dünya evine maskeleri ile girdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.