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Körfez’de çöp kamyonlarına koku önlemi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan ve hem çalışanları hem de vatandaşı rahatsız eden kokuya karşı kuru buhar sistemini hayata geçirdi.Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan kötü kokuların önüne geçmek adına önemli bir çalışma hayata geçirdi.

Körfez’de çöp kamyonlarına koku önlemi

Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan ve hem çalışanları hem de vatandaşı rahatsız eden kokuya karşı kuru buhar sistemini hayata geçirdi.
Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan kötü kokuların önüne geçmek adına önemli bir çalışma hayata geçirdi. Hem çalışanların hem de vatandaşların rahatsız olmasını engellemek adına hayata geçirilen sistem, Kocaeli’de de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çöp kamyonlarında uygulanan ‘Kuru Buhar Sistemi’ ile kötü koku engelleniyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araçlarda uygulanan sistemi yakından inceleyerek sistem hakkında detaylı bilgi aldı.
Verilen hizmete değinen Başkan Şener Söğüt, “Daha sağlıklı çöp toplamak için koku realizasyonu dediğimiz bir yöntemi araçlarımızda uygulamaya başladık. Araçlara monte edilen sistem havayı temizleyerek çöp araçlarında oluşan kötü kokuları gideriyor. Özellikle yaz aylarında hem personelimizi hem de vatandaşımızı oldukça rahatsız eden bir koku ortaya çıkıyor. Çöp konteyner yıkama araçlarımızda da uyguladığımız sistemi çöp araçlarımızda da uygulamaya başladık” dedi.

Körfez’de çöp kamyonlarına koku önlemi

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