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Körfez’de eş zamanlı çalışma

05.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı olarak başlattığı yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda kısa süre önce başladığı düzenleme, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenilme çalışmalarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı olarak başlattığı yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda kısa süre önce başladığı düzenleme, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenilme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hızır Reis Caddesi’nde kaldırımları yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilecek.
Mor Lale’de kaldırım ve parke
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi Mor Lale Sokak’ta da kilit parke taşı ve kaldırım yenileme işlemlerine devam ediyor. Yetkililer, standartlara uygun şekilde yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

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