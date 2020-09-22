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Körfez’deki mahallelerde çalışmalar sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mahallelerdeki sorunlara müdahale ederek düzenleme gerçekleştiriyor.Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem gezici ekipler tarafından tespit edilen hem de vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayarak ilettiği sorunlara anında müdahale ediyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mahallelerdeki sorunlara müdahale ederek düzenleme gerçekleştiriyor.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem gezici ekipler tarafından tespit edilen hem de vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayarak ilettiği sorunlara anında müdahale ediyor. Bu kapsamda da sadece bir günde İlimtepe, Yeniyalı, Hacı Osman ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, belirtilen sorunlara anında müdahale etti. Bu kapsamda son olarak Yukarı Hereke bölgesi Radar Caddesi’nde asfalt çalışması yapan ekipler, bölgedeki diğer müdahale gerektiren noktalarda da çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. İlimtepe Kültür Merkezi içerisinde muhtarlığa tahsis edilen alanı da gezen Başkan Şener Söğüt, İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas’la da bölge hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların yanında olarak çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Söğüt, “Her mahallemize dokunmak için çaba sarf ediyoruz. Şehrimiz için, vatandaşlarımız için, ülkemiz için en güzelini, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan üretmek için koşacağız. İnandığımız yolda durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Bu bölge Körfez’in geleceği olan bir bölge. Bizler de her türlü çalışmayı ona göre planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Tabi bunları yaparken muhtarımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların fikirlerini alarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

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