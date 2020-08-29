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Korgan’da trafik kazası: 1 ölü

ORDU HABERLERİ  | 29.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ordu’nun Korgan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Alihan Bilim yönetimindeki 52 ABA 454 plakalı motosiklet ile Tepe Mahalle’de seyir halindeyken dönüş yapmak istedi.

Ordu’nun Korgan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alihan Bilim yönetimindeki 52 ABA 454 plakalı motosiklet ile Tepe Mahalle’de seyir halindeyken dönüş yapmak istedi. Motosiklet bu sırada Abdullah A.’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Korgan Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Koçyiğit Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
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Altinordu
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