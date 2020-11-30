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Korkmaz ve Koyuncu’dan Şuhut Devlet Hastanesine ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.11.2020 11:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Op.

Korkmaz ve Koyuncu’dan Şuhut Devlet Hastanesine ziyaret

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Serhat Korkmaz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Murat Koyuncu, Şuhut Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yönetici ve sağlık personelleri ile bir araya geldi.
Müdür Korkmaz ya Başkan Koyuncu, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız’ı makamında ziyaret ederek bir süre hastane ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra sağlık personelleri ile bir araya gelen Korkmaz ve Koyuncu sağlık personellerinin sorunlarını dinledi. Ziyarette pandemi durum değerlendirmesi yapılmasının ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildi.

Korkmaz ve Koyuncu’dan Şuhut Devlet Hastanesine ziyaret

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