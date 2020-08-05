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Korkutata, “Konunun takipçisi olacağız”

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Bingöl’de eşi tarafından şiddete uğrayan görme engelli kadının yanında olduklarını dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahid Korkutata, “Altı Nokta Körler Derneği genel merkez ve 34 şubemiz ile konunun takipçisi olacağımızı beyan etmek isteriz” dedi.Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan görme engelli kadının görüntülerinin sosyal medya yayılmasının ardından hem ilgili bakanlıklar hem de çeşitli dernekler, tepkilerini dile getirdi.

Korkutata, “Konunun takipçisi olacağız”

Bingöl’de eşi tarafından şiddete uğrayan görme engelli kadının yanında olduklarını dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahid Korkutata, “Altı Nokta Körler Derneği genel merkez ve 34 şubemiz ile konunun takipçisi olacağımızı beyan etmek isteriz” dedi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan görme engelli kadının görüntülerinin sosyal medya yayılmasının ardından hem ilgili bakanlıklar hem de çeşitli dernekler, tepkilerini dile getirdi. Şiddet gören görme engelli kadının yanında olduklarını ifade eden Bingöl Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahid Korkutata, konunun takipçileri olduğunu aktardı.

Görme engelli anneye yapılan şiddet olayının kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Mücahid Korkutata, "Ailenin uzun zamandır uğradığı şiddet olayı ile ilgili son gelişme yürekleri dağlamakla beraber, vahşetin boyutunu ortaya koymuştur. Savunmasız bir anne ve çocuklarına uygulanan bu şiddetin izaha yönelik hiç bir açıklaması olamaz. Görüşme sağladığımız Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile aile yakınları olayla ilgili baro başkanlığı, ASP il müdürlüğünce davaların hızlı bir şekilde açıldığını ve aileye koruma barınma ile ilgili her türlü desteğin sağlandığını söyledi. Lakin aile bu destekleri kabul etmeyerek kendi ailesi olan babasının yanına sığınarak sürecin tamamlanmasını beklediğini açık bir dille ifade etmiştir. Bizlerde Türkiye körler federasyonu, Türkiye engelliler meclisi olmak üzere Altı Nokta Körler Derneği genel merkez ve 34 şubemiz ile konunun takipçisi olacağımızı beyan etmek isteriz. Böylesi insanlık dışı olayları esefle kınadığımızı ve karşısında duracağımızı tüm kamuoyuna ifade etmek isteriz” dedi.

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