Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçe girişinde, Korona virüs önlemleri kapsamında jandarma ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçtaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Karakol komutanlığı ekipleri, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe girişinde sürekli olarak uygulama yapıyor. Ekipler, Korkuteli-Fethiye Karayolu Kızılcadağ mahallesi girişindeki kontrol noktasında şehirlerarası yolculuk yapan araçları durdurup sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Jandarma ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor.

Jandarma ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşları da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

