Korkuteli’de çiftçiye uygulamalı budama eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı budama eğitiminin ilki Korkuteli Yeşilyayla ve Bozova Mahallelerinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından verilen eğitimde elma, erik ve kiraz ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı anlatıldı.

Üretimde kalite ve verimi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yetiştiricilere yönelik uygulamalı budama eğitimi veriyor. Eğitim, ağaçlardan kaliteli meyve elde etmeyi, hastalık ve zararlılarla kolay mücadele etmeyi, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmayı hedefliyor.

19 ilçede eğitim

Gelecek talep doğrultusunda 19 ilçede uygulamalı olarak verilecek eğitimde budamanın tanımı, amacı, etkileri, zamanı ve uygulanan teknik işlemler hakkında Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından bilgilendirme yapılıyor. Korkuteli Yeşilyayla ve Bozova Mahallelerinde gerçekleştirilen ilk eğitimde elma, erik ve kiraz ağaçlarının budaması anlatıldı. Kursa katılanlar ağaçların farklı yaş dönemlerinde uygulanan budama yöntemlerini ve kullanılan alet ve makinalar hakkında bilgilendirildi.