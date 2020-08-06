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Korkuteli’de Korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ek genelgesi kapsamında, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde de umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.Korkuteli’de polis, jandarma ve zabıtanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ek genelgesi kapsamında, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde de umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Korkuteli’de polis, jandarma ve zabıtanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Çimşit başta olmak üzere ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, eczaneler,kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri tek tek denetlendi.
Cadde üzerinde denetim yapan Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, karşılaştığı bir yaşlı adama, “Maskeyi takalım sağlığınız için” diyerek maske takılmasını talep etti. Yaşlı adam ise maskeyi takarak Kaymakam Çimşit’e teşekkür etti.
"Vatandaşımız çok duyarlı"
Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan Korona virüs denetimine Korkuteli’nde de tüm bürokratlar olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “ Bakanımızın talimatıyla bürokratlar olarak vatandaşımızın yanında olmak için hep beraber sahadayız. Esnafları, iş yerlerini, marketleri, toplu taşıma alanlarını geziyoruz. Şunu gördüm vatandaşımız çok duyarlı. Hem kendi sağlıklarını hem diğer iş kollarında uğraşan insanların sağlığı için duyarlı. Ben bu duyarlılık için Korkuteli halkına çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Kaymakam Çimşit, ayrıca Korkuteli’nde artan vak’a sayılarının denetimler sonrasında azalmaya geçeceğini belirtti. Kaymakam Çimşit ve beraberindeki heyet açıklamaların ardından denetimlerine devam etti.
Denetimde Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Musa Bayram, Emniyet Müdür Vekili Komiser Uğur Efe, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Önal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert, ve zabıta ekipleri eşlik etti.

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İkindi
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Akşam
20:06
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Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
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