Korkuteli’de Korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ek genelgesi kapsamında, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde de umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Korkuteli’de polis, jandarma ve zabıtanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Çimşit başta olmak üzere ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, eczaneler,kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri tek tek denetlendi.

Cadde üzerinde denetim yapan Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, karşılaştığı bir yaşlı adama, “Maskeyi takalım sağlığınız için” diyerek maske takılmasını talep etti. Yaşlı adam ise maskeyi takarak Kaymakam Çimşit’e teşekkür etti.

"Vatandaşımız çok duyarlı"

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan Korona virüs denetimine Korkuteli’nde de tüm bürokratlar olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “ Bakanımızın talimatıyla bürokratlar olarak vatandaşımızın yanında olmak için hep beraber sahadayız. Esnafları, iş yerlerini, marketleri, toplu taşıma alanlarını geziyoruz. Şunu gördüm vatandaşımız çok duyarlı. Hem kendi sağlıklarını hem diğer iş kollarında uğraşan insanların sağlığı için duyarlı. Ben bu duyarlılık için Korkuteli halkına çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.