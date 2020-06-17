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Korkutelili pehlivanlar antrenmanlarını bırakmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediyesi bünyesinde bulunan baş ve diğer boylarda mücadele eden pehlivanlara, Korkuteli Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Akgün tarafından kahvaltı organize edildi.

Korkutelili pehlivanlar antrenmanlarını bırakmadı

Korkuteli Belediyesi bünyesinde bulunan baş ve diğer boylarda mücadele eden pehlivanlara, Korkuteli Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Akgün tarafından kahvaltı organize edildi. Kahvaltıda konuşan Korkuteli Belediyesi Güreş Koordinatörü Ercan Köroğlu, pandemi sürecinde zor şartlar altında antrenman yaptıklarını belirterek, "Biz her an güreşler olacak gibi antrenmanımız hiç bırakmadık. Hep kamp ortamındayız. Şuna bünyemizde faklı boylarda mücadele eden 50’e yakın pehlivanımız var" dedi.
Kahvaltıya, Korkuteli Belediyesi Güreş Koordinatörü Ercan Köroğlu, güreş antrenörleri Muhammet Sarıcalar ve pehlivanlar katıldı. Kahvaltıda güreş tarihlerine değinen Köroğlu, "Tarihi Kırkpınar güreşlerinin olup olmayacağı belli değil. 3 Temmuz’da federasyonumuz bir açıklama yapacak. Açıklamalar sonucunda Kırkpınar’ın olacağını umut ediyoruz. Biz her an güreşler olacak gibi antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Zor şartlar altında antrenmanlar yaptık"
Yağlı antrenmanları Antalya’da yaptıklarını söyleyen Köroğlu, “Pandemi sürecinde zorlu şartlar altında antrenmanlar yaptık. Evimizde ve doğada kendi zor imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yağlı antrenmanları Antalya’da diğer antrenmanlarımızı Korkuteli’nde sahada ve ormanda başladık. 3 aydır pandemiden dolayı güreşlerimiz olmuyor. Tabii ki önce sağlık diyoruz. Ata sporumuz için 7- 8 aydır bu çocuklar antrenman yapıyor. Biz her an güreşler olacak gibi antrenmanımız hiç bırakmadık. Hep kamp ortamındayız. Şuna bünyemizde faklı boylarda mücadele eden 50’e yakın pehlivanımız var. Sürekli olarak alt boylardan üste boylara pehlivan yetiştiriyoruz. Güreş hocalarımız ile birlikte antrenmanlarımızı bırakmadık” dedi.
Köroğlu, muhtar Akgün’e kahvaltı programı için teşekkürlerini sundu.

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