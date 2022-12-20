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Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada

20.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da bir otomobilin duraklama yapması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada

Işıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün aniden durduğu ve kazanın bu nedenle oluştuğu iddia edildi. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul yolu üzeri Türkgücü sapağında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, ışıklı kavşağı geçince duraklama yaptı. Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"DURMASI KAZAYA SEBEBİYET VERDİ"

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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