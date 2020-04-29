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Korona günlerinde psikolojik destek için imzalar atıldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Korona günlerinde psikolojik destek için imzalar atıldı

Efeler Belediyesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma ile korona virüs salgını nedeniyle vatandaşa psikolojik destek sağlanması amaçlanıyor.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay’ın imzalarıyla yürürlüğe konan iş birliği anlaşması ile korona virüs salgını nedeniyle Efelerli vatandaşların ruh ve sinir sağlığının desteklenmesi ve korunması için ilçe sınırları içerisinde psiko-sosyal destek, online danışma ve bilgilendirme çalışmaları ile seminer, sempozyum, kongre, panel ve çalıştaylar düzenlenmesi hedefleniyor.
İmza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Dünya ve ülkemiz korona virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Üretimin yavaşlaması buna bağlı olarak ekonominin zora girmesi nedeniyle psikolojik sıkıntılarda artış meydana geldi. Efeler’de de intihar vakalarının artmış olması bizi çok üzüyor. Bu sorunların imzaladığımız anlaşma ile belediyemiz aracılığında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin çalışmaları ile giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamlı iş birliğimizin Efeler halkına, insanlarımıza faydalı olacağını umuyorum hayırlı olsun” diye konuştu.
Karantina günlerinde ortaya çıkan izolasyon psikolojisini anlaşma uyarınca en iyi şekilde yönetmek için çalışacaklarını belirten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay, iş birliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hepimiz bu topraklarda doğduk, bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Derneğimiz, Türkiye’deki ruh sağlığı dernekleri arasında en yüksek katılımlı en aktif çalışan dernek. Zor günlerden geçiyoruz. Efeler Belediyesi ile birlikte bu karantina günlerinde izolasyon psikolojisini en iyi şekilde yönetip vatandaşlarımızın mevcut ve muhtemel psikolojik sorunlarının giderilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum” dedi
İş birliği anlaşması kapsamında vatandaşların, 444 80 09 numaralı telefondan Efeler Belediyesi’nin Efe Masa birimi ile temasa geçerek uzmanlardan psikolojik destek alabilecekleri bildirildi.

Korona günlerinde psikolojik destek için imzalar atıldı

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