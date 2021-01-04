YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Korona mutluluklarına engel olmadı

Korona mutluluklarına engel olmadı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 16:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılının girmesiyle dünya genelinde patlak veren pandemi sürecine rağmen ilçede nikah organizasyonların devam etti.

Korona mutluluklarına engel olmadı

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılının girmesiyle dünya genelinde patlak veren pandemi sürecine rağmen ilçede nikah organizasyonların devam etti. Pandemi tedbirlerini en üst düzeyde tutan Dulkadiroğlu Belediyesi, çiftlerin sağlığını da göz önünde bulundurarak nikah işlemlerini yıl boyu sürdürdü.
Sevginin her engeli aşacağını söyleyen ve dünya evine giren çiftlere mutluluk dileyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geride bıraktığımız yılda toplamda bin 800 çiftimizin nikahını kıydık. Onların sağlığını da düşünerek nikah sarayımızda pandemiye uygun bir düzen aldık. Bu düzen çerçevesinde yıl boyu nikah faaliyetlerimizi sürdürdük. Ben tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. İnşallah 2021 yılı pandemiden uzak sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur” dedi.

Korona mutluluklarına engel olmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Gündoğan Eczanesi
Dulkadiroglu
Sarıfakıoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Derman Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Kurtuluş Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.