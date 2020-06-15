YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Korona virüs araştırması yapılıyor

Korona virüs araştırması yapılıyor

AMASYA HABERLERİ  | 15.06.2020 18:45 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 262 haneye yönelik yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığı seroprevalans araştırması yapılıyor.Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm.

Korona virüs araştırması yapılıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 262 haneye yönelik yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığı seroprevalans araştırması yapılıyor.
Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan 3 ekip tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği 262 hanede araştırma yapıldığını açıkladı. Geçirilmiş hastalık düzeyinin saptanmasının amaçlandığını söyleyen Sezikli, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda korona virüs salgınına ilişkin antikor tarama ve PCR testleri yapmak üzere örnek alımları için hane ziyaretleri; İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan 3 ekip tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği ilçemizdeki 262 haneye yönelik olarak başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilgili vatandaşlarımızdan; daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediğini belirlemek amacıyla antikor testi yapabilmek için kan, şuan söz konusu virüsü taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla PCR testi yapabilmek için boğaz ve burun sürüntü örneği alınacaktır. Yapılan bu araştırmalar ile ülke ve il düzeyinde korana virüs hastalığına ilişkin prevalansının, geçirilmiş hastalık düzeyinin ve asemptomatik hastalık düzeyinin saptanması amaçlanmaktadır.
Bu süreçte bizlere göstereceğiniz anlayış ve desteklerinizden ötürü teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim” dedi.

Korona virüs araştırması yapılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Amasya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:58
Öğle
12:42
İkindi
16:41
Akşam
20:16
Yatsı
22:06

Amasya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Hacıoğlu Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Taşova yaylaları beyaza büründü

Taşova yaylaları beyaza büründü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.