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Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde çok sayıda belediye tasarruf önlemlerini devreye alırken, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde belediye çalışanları müjdeli haber aldı.Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye şirketi bünyesinde asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde çok sayıda belediye tasarruf önlemlerini devreye alırken, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde belediye çalışanları müjdeli haber aldı.
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye şirketi bünyesinde asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.
Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmanın ardınan işçilere müjde veren Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanlarımız için masaya oturduk. Asgari ücret alan personelimizin maaşlarına yüzde 50, aynı zamanda sosyal haklarına da yüzde 30 iyileştirme yapılarak İşçi Temsilcimiz Mehmet Ayvaz ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ile anlaşılmıştır. Önümüzdeki günlerde Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır. Personelimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Toplu sözleşme belediye şirketinde çalışan 27 işciyi kapsıyor.

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

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