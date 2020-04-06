Korona virüs döneminde göğüs problemleri olanlara tavsiyeler

Prof.Dr. Gürkan Yetkin, korona virüs döneminde göğsünde problem yaşayanlara tavsiyelerde bulundu.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada salgın haline dönüşen Korona virüs enfeksiyonu geç olarak gelse de Ülkemizi etkilemeye başladı. Enfeksiyonun bir anda fazla kişiye yayılması hastanelerimizin yükünü arttırmaktadır. Ayrıca hastanelerde Koronavirüs enfeksiyonlu hastaların bulunması çok dikkat edilse de hastaneden bulaşıcı hastalığı alma kaygısını da birlikte getirmektedir” dedi.

Hastalıkla ilgili mücadelede en önemli etken sosyal izolasyon olduğuna göre bazı durumlarda hastaneye gitmenin ertelenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yetkin, bu durumları şöyle sıraladı:

“1- Memede yapılması planlanan tüm estetik ameliyatlar ertelenmelidir.

2- Şikayeti olmayan ancak tarama mamografisi zamanı gelen kişilerin rutin kontrollerini (tarama mamografilerini) ertelemesi gerekir.

3- Memede selim sebeplerle ( meme kisti, fibroadenom, fibrokistik hastalık gibi) periodik kontrol yapılan hastaların bu kontrollerini salgın boyunca ertelemeleri, ancak beklenmedik bir bulgu ortaya çıkmışsa (kitlenin büyümesi gibi) hastaneye gitmeleri gerekir.

4- Günümüzde internet ve dijital medyanın çok yaygınlaşması nedeniyle, bu konuda yardımcı olacağını açıklayan hekimlerle tetkik ve bulgularını online olarak paylaşmaları ve bilgi almaları eğer zorunluluk varsa sağlık kuruluşuna başvurmaları daha doğru olacaktır.

Meme hastalarının ertelememesi gereken durumlar ise şunlardır;

1- Memede yeni ortaya çıkmış kitle saptayanlar genel cerrahi uzmanına başvurmalıdır. Gerekli muayene ve radyolojik tetkik ertelenmemelidir. Şüpheli durumlarda kalın iğne biopsisi yapılmalıdır.

2- Yeni tespit edilen meme kanseri hastalarının ameliyatları ertelenmemelidir.

3- Neoadjuvan kemoterapisi biten meme kanseri hastalarının ameliyatları ertelenmemelidir.

4- Meme kanseri sonrası nüks saptanan hastaların ameliyatları ertelenmemelidir.

5- Memede enfeksiyon ve abse varsa hastaneye müracaat edilmelidir.”

