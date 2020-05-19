YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

MALATYA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü ve Atatürk caddeleri ile Akpınar Arslantepe Mahallesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü ve Atatürk caddeleri ile Akpınar Arslantepe Mahallesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bu bölgelerde sosyal mesafenin korunması adına alınan karara vatandaşların uyduğu görülüyor. Ramazan ayında kapalı olan caddeler nedeniyle işlerinin büyük oranda aksadığını belirten esnaf Turan Sarıhan, “Ramazan Bayramı’na az süre kaldı. Caddenin trafiğe açılması gerekiyor. Korana virüs çıktıktan kısa süre sonra İnönü Caddesi araç trafiğine kapandı. Biz burada esnaflık yapıyoruz. İşlerimiz durma noktasında. Bayram öncesi caddenin trafiğe açılmasını bekliyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce caddemiz trafiğe açılması ve her şeyin moralle dönmesini istiyoruz” dedi.
İnönü Caddesi’nde esnaflık yapan Sedat Alpkıray da, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korana virüs vakasından etkilendi. Malatyamızda ise cadde ve yollar araç trafiğine kapandı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala caddenin araç trafiğine açılmasını bekliyoruz. Malatya il sınırları açıldı. Araç trafiğine kapalı olan caddelerimizin açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Malatya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:05
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:41
Yatsı
21:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Can Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.