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Korona virüs gölgesinde 23 Nisan kutlaması

MALATYA HABERLERİ  | 23.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile kutlandı. Bu yıl virüs salgını tehdidi nedeniyle törene öğrenciler katılmazken, kentteki birçok etkinlikte virüs engeline takıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100’yılı nedeniyle Malatya’da da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Korona virüs gölgesinde bu yıl buruk geçen kutlamalarda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile şube müdürleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildikten sonra İstiklal Marşı ve Saygı duruşunda bulunuldu.
Maske takarak ve sosyal medya kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene bu yıl öğrenciler katılamazken, kentte planlanan bir çok etkinlikte yine korona virüs nedeniyle iptal edildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:33
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:17
Yatsı
20:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
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