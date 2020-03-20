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korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında ve otoparklarında sağlık personeli kimlik kartlarını göstermeleri halinde ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına almasıyla beraber kuşkusuz sağlık personellerinin toplum sağlığı açısından önemi bir kez daha öne çıktı.

korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında ve otoparklarında sağlık personeli kimlik kartlarını göstermeleri halinde ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.
Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına almasıyla beraber kuşkusuz sağlık personellerinin toplum sağlığı açısından önemi bir kez daha öne çıktı. Özellikle her geçen gün hayatını kaybeden insan sayısı artarken 7/24 sağlık hizmeti veren çalışanların mesaileri yoğunluk kazandı. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastanede salgınla mücadele eden personeller için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Şahin, sağlıkçılara olan borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktararak, “Naçizane bir karar aldık. Bu zor süreçte fedakarlık gösteren sağlık personellerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptık” dedi.
Öte yandan sosyal belediyeclik anlayışı ile sık sık yerel belediyelere örnek olan Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık çalışanlarına yönelik aldığı karar ise toplum tarafından olumlu karşılandı.

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