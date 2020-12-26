Korona virüs Karacasu’da 3 can daha aldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 3 kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kış ayları ile birlikte yayılımı hızlanan Korona virüs Karacasu ilçesinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Güzelbeyli, Cuma ve Yayları Mahallelerinde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan 3 kişi hayata gözlerini kapadı. Ayrıca bugün Yenice Mahallesi’ndeki bir vatandaşa yapılan test pozitif çıkarken 12 vaka da sağlığına kavuştu.

İlçedeki her 637 kişiden biri Korona virüse yakalandı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, güncel veriler göz önünde bulundurulduğunda ilçedeki her 637 kişiden birinin Korona virüse yakalandığını belirtti. Kaymakam Soley aktif vaka sayısının 29 olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar ilçemizde 400 vaka görüldü. Şu anda aktif vaka sayısı 29 olup, 8 hastamızın da tedavisi hastanede sürmektedir. Bu hastalarımızdan bir tanesi entübe olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Son verilere göre Karacasu’da her 637 kişiden biri Korona virüse yakalanmış olup, ilçemizde salgının yayılım hızı binde 15’e düştü. Bu durumda yeni yıla girerken ilk hedefimizin çok üstünde bir duruma gelmiş bulunuyoruz" dedi.