Korona virüs Mardin turizmini de etkiledi

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör 2020 yılında Mardin turizmi beklentilerinin yüksek olduğunu ancak korona virüs nedeni ile beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Gürgör, bu sene korona virüs nedeniyle kent turizminin beklentilerini karşılamadığını kaydetti. Gürgör, “2019’da bizim 750 bine yakın konaklamamız oldu. 3 milyona yakın da giriş çıkılar oldu. 2020 yılına da çok ciddi bir şekilde hazırlandık, gerek fuarlarda gerekse yurt dışı fuarlarında çalışmalarımız oldu. Bu sene minimum 1 milyon ziyaretçi,5 milyon da giriş ve çıkış hedefliyorduk. Tabi bu dünyada kaos haline gelen korona virüs olayı, dünyadaki bütün turizm bölgelerini etkilediği gibi Mardin turizmini de çok ciddi bir şekilde etkiledi” dedi.

“Misafirlerimizden ertelemelerini rica ettik”

Mardin’e gezi ve konaklamak için gelen ziyaretçilerin rezervasyon iptal taleplerine karşılık erteleme isteğinde bulunduklarını anlatan Gürgör, “Mart, nisan ve mayıs aylarında bütün otellerimizde yüzde 95’lerde doluluk oranı vardı. Tabi mart ayında Türkiye’de vakaların olmaya başlamasıyla tabi ki de ciddi bir şekilde iptaller söz konusu oldu. Gelen misafirlerimizin hiçbirinin iptallerini herhangi bir sıkıntı yaşatmadan geri iade ettik ve Mardin’e gelmek isteyen misafirlerimizden gelmezlik değil de ertelemelerini rica ettik. Şu anda Mardin’de kısmen açık olan çok nadir otellerimiz var, çoğu da şu anda kapalı halde, aktif değiller. Çünkü şu anda herhangi bir kıpırdama yok. Beklentimiz yüksekti, doğal olarak yaşanan bu olaylar bütün turizm bölgesini etkilediği gibi Mardin turizmini de çok ciddi bir şekilde etkilemiş oldu” diye konuştu.