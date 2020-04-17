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Korona virüs nedeniyle iş yerini kapatan esnafa yardım eli

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan bazı iş yerlerinin sahiplerine gıda ve nakdi yardım yapıldı.İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan vatandaşlara yardımda bulunmaya devam ediyor.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan bazı iş yerlerinin sahiplerine gıda ve nakdi yardım yapıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan vatandaşlara yardımda bulunmaya devam ediyor. Van’da faaliyet gösteren birçok iş yeri tedbirler kapsamında kapanırken, işletme sahipleri ve yanlarında çalışan yüzlerce kişinin ekonomik olarak zorluk çekmemesi için İHH harekete geçti. Bu çerçevede dernek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında gıda ve nakdi yardım desteğinde bulundu. Van Şube yetkilisi İbrahim Çinkılıç’ın talimatıyla hazırlanan yardım paketleri, görevliler tarafından esnafın evlerine tek tek dağıtıldı.
Yapılan yardımlarla ilgili konuşan üye Ramazan Dündar, Türkiye genelinde 12 Mart tarihinde ilk korona virüs vakası görüldüğünden bu yana çalışmalara başladıklarını belirtti. Çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar 450 başvuruyu kabul ettiklerini ifade eden Dündar, “Başvuru yapan ailelere, başta işten çıkartılan, işi olmayan, gündelikçi çalışan veya sigortalı çalışıp da şu an çalışamayan kişileri tespit ettik. Yaptığımız tespitten sonra gıda ve nakdi yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Başvurularımız hem online hem de vakfımız üzerinden alınmaktadır. Biz bu ailelerimize ekiplerimizle giderek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan bir sürece girmiş oluyoruz. Gıda yardımlarımızı elden veriyoruz. Herhangi bir temasta bulunmadan nakdi desteğimiz de banka hesaplarına yatırılıyor” dedi.

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