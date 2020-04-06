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Korona virüs salgını ile mücadeleye mehteran desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, kamu çalışanlarına moral desteği amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, kamu çalışanlarına moral desteği amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Saat 21.30’da Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan mehter yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriyle devam ederken, seyir terasından da havai fişek gösterisi yapıldı.
Simav Eynal Kaplıcaları Mehterbaşı Erdoğan Kılıç, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, polis ve askere, bekçilere, zabıta ekipleryle ahde vefa gruplarına, Simav halkına verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederek, mehteran olarak manevi destek vermek istediklerini ifade etti.
Cumhuriyet meydanındaki gösterinin ardından, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne araç konvoyu ile giden mehter takımını, sağlık çalışanları alkışlarla karşılayıp gösterileri coşkuyla izledi.
Mehterbaşı Erdoğan Kılıç, hastane çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin bu yoğun çalışma günlerinizde yanınızda olmak istedik. İnşallah bu hastalık, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza dayanışma ile, sadece Simav’dan Türkiye’den değil, tüm insanlıktan defolup gidecektir” dedi.
Sağlık çalışanlarının teşekkür alkışlarıyla mehteran destek gösterisi sona erdi.

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