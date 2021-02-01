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Korona virüs tedbirlerine uymayan 26 kişiye idari işlem yapıldı

01.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye idari işlem uygulandı.Kırıkkale Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İlimiz genelinde 30-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 112 farklı uygulama noktasında 557 polis ve jandarma personelimizin katılımıyla Huzur ve Güven Uygulaması icra edilmiştir.

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye idari işlem uygulandı.
Kırıkkale Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İlimiz genelinde 30-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 112 farklı uygulama noktasında 557 polis ve jandarma personelimizin katılımıyla Huzur ve Güven Uygulaması icra edilmiştir. İlimize giriş ve çıkış yapılabilen ana yollar ile tali yollar üzerinde icra edilen uygulamalar neticesinde; 3 bin 8 şahıs sorgulanarak aranan 16 şahıs yakalanmış, bin 410 araç sorgulanarak 37 araca trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
Ayrıca, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 6, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20, toplamda 26 kişiye de tedbirleri ihlalden idari işlem düzenlendiği bildirildi.

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