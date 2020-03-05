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Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıttı.Beytüşşebap Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı çalışma başlattı.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıttı.
Beytüşşebap Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı çalışma başlattı. Belediye ekipleri, vatandaşlara bir kamyon dolusu sıvı sabun dağıttı. İlçe genelindeki tüm okul, cami, kahvehane, resmi kurumlar ve çeşme başlarına da konulan sıvı sabunların bol bol kullanılması istendi.
Virüse karşı çocukları bilgilendiren Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, korona virüse karşı temiz eller sloganıyla ilçe merkez ve köylerdeki esnafı ziyaret ederek sıvı sabun dağıttıklarını söyledi. Aşan, "Dünyada hızla yayılan ve kapımıza kadar dayanan bu salgın virüsün önüne geçmek ve yenmek için bir proje başlattık. Bir kamyonet dolusu sıvı sabun getirerek tüm ilçemize dağıtımını yapmayı hedefledik. Bu sayede herkes sürekli ellerini bol bol yıkarsa inşallah hastalık bulaşmayacak. Herkes duyarlı olmalı ve toplu alanlarda fazla kalınmamalı. Öğrencilerimizi okullarında ziyaret edip bilgilendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla hizmet yapmaya yeni yeni projeler hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.

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