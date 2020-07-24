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Korona virüsle mücadele de mesleki ve teknik liselerine hayati görev

MALATYA HABERLERİ  | 24.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Malatya’da Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, yeni tip korona virüs ile mücadele de, ürettikleri maske, dezenfektan ve siperlik gibi ürünlerle hayati görev üstlendi.Tüm dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) salgını birçok alana olduğu gibi eğitime bakışı da değiştirerek, üretime dayalı eğitimin öneminin bir kez daha kanıtlandı.

Korona virüsle mücadele de mesleki ve teknik liselerine hayati görev

Malatya’da Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, yeni tip korona virüs ile mücadele de, ürettikleri maske, dezenfektan ve siperlik gibi ürünlerle hayati görev üstlendi.
Tüm dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) salgını birçok alana olduğu gibi eğitime bakışı da değiştirerek, üretime dayalı eğitimin öneminin bir kez daha kanıtlandı. Maskeden dezenfektana, video laringoskop cihazından N95 maske makinesine kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu araçları üreten meslek lisesi öğrencileri, Türkiye’nin korona virüs mücadelesinde hayati görev üstlendi.
Bu kapsamda Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici, cam sil, ağır kir çözücü, ahşap temizleyici, bulaşık deterjanı, parfümlü çamaşır suyu, yüzey dezenfektan, el dezenfektanı üretimi gerçekleştirdi.
Yine Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de N95 maske üretimiyle, Bilim Sanat Merkezleri ise ürettikleri yüz siperlikleri ile bu zorlu süreçte katkıda bulundu. Okullarda yapılan üretim ile ekonomiye de katkı sağlanırken, ürettin temizlik malzemeleri, dezenfektanlar ve yüz siperlikleri Malatya’da resmi ve özel kurumların yanı sıra Sivas, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de de resmi ve özel kurumlara gönderildi.
Okullarda halen üretimlere devam edilirken, ihtiyaç duyulan noktalara ürünlerin ulaştırılmasına da devam ediliyor.
Bu arada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Malatya Temsilciliğini ziyaret eden Malatya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, tüm basın mensuplarının gününü kutlayarak mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretimi yapılan ürünlerden takdim etti.

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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Anıl Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
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