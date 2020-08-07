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Korona virüsle mücadelede yeni dönem: “Tedbirlere riayet edilmesi elzem”

BAYBURT HABERLERİ  | 07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Covid-19’la mücadeleye yönelik İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Koordinasyon Kurullarınca yeni kararlar alındı.

Korona virüsle mücadelede yeni dönem: “Tedbirlere riayet edilmesi elzem”

Bayburt’ta Covid-19’la mücadeleye yönelik İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Koordinasyon Kurullarınca yeni kararlar alındı. Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen kurul toplantılarının ardından yapılan açıklamada “Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir.” denildi.
Açıklamada korona virüsle etkin mücadele doğrultusunda daha önce düğün, nişan, asker uğurlama, taziye ve cenaze gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı, alınan tedbirlerin sonuç vermesiyle kademeli olarak Kontrollü Sosyal Hayata geçildiği aktarıldı.
Ülke genelinde vaka sayılarındaki artışla birlikte korona virüsle mücadelede yeni bir döneme girildiğine işaret edilerek, “Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Kurul kararlarında düğün, nişan, sünnet ve benzeri gibi etkinliklerin önceden alınacak izinle gerçekleştirileceğine, cenaze namazlarının vakit namazları ile çakışmayacak saatlerde kılınması, defin işlemlerinin de açık alanlarda yapılması gerektiğine işaret edildi.
Karar metinlerinde alınan yeni önlemler şu şekilde sıralandı: “Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda önceden izin alınmasına maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda kesinlikle yemek verilmemesine, kesinlikle oyun oynanmasına müsaade edilmemesine, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri/ işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına, camilerde cenaze namazlarının kılınmamasına ve cenaze namazlarının vakit namazlarından en az iki saat öncesi veya en az iki saat sonrasında mezarlıkların uygun yerlerinde veya umuma açık boş alanlarda sosyal mesafe (1 metre ), hijyen ve maske kuralına riayet edilerek ve sayının olabildiğince az tutularak kılınmasına, taziyeler ile ilgili olarak; köy konakları, mahalle odaları, açık alanlar ve evlerde kesinlikle taziye yapılmamasına ve cenaze (taziye) yemeklerine kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

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