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Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

VAN HABERLERİ  | 15.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van Valiliği, korona virüsle mücadelede kapsamında alınan yeni yasakları açıkladı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Normalleşme süreciyle birlikte korona virüs vakalarının artmaya başlaması üzerine, Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi.

Van Valiliği, korona virüsle mücadelede kapsamında alınan yeni yasakları açıkladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Normalleşme süreciyle birlikte korona virüs vakalarının artmaya başlaması üzerine, Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamalara uymayanlara idari ve adli işlem yapılacak. Bu kapsamda ilimiz genelinde 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılması yasaklanmıştır. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 - 10.00 ile akşam saat 16.30 - 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede korona virüs testi pozitif olup klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idarî işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak korona virüsle mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-sosyal mesafe-hijyene dikkat edelim” denildi.

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