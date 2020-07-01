YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar’ın Belediye Başkanı Bişevac: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz”

Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar’ın Belediye Başkanı Bişevac: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz”

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Müslüman Boşnakların yaşadığı Novi Pazar (Yeni Pazar) Belediye Başkanı ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar’ın Belediye Başkanı Bişevac: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz”

Korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Müslüman Boşnakların yaşadığı Novi Pazar (Yeni Pazar) Belediye Başkanı ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi de korona virüse yakalanan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, ise Türkiye’nin kendilerine destek olduğunu söyleyerek” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz. Şu anda sağlık personeline konusunda destek bekliyoruz”dedi.
Sırbistan’da Müslüman Boşnakların ağırlıkta olduğu Sancak bölgesinin en önemli şehri Novi Pazar’da korona virüs salgını kaynaklı yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kendisi de korona virüse yakalanan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile telekonferans yaparak pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi aldı. Görüşmede Nihat Bişevac, Novi Pazar’da hasta saysının çok fazla olduğunu, hastane kapasitelerinin bu kadar hastayı kaldıramadığını belirterek “Malesef hekimlerimiz de virüsten etkilendi. Belgrad’taki Türk büyükelçiğiyle temas halindeyiz. Sağlık Personeli konusunda destek bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerinin arandığını belirten Novi Pazar Belediye Başkanı Bişevac; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgi ve alakasına müteşekkiriz. Türkiye her zaman yanımızda” dedi.
Başkan Ahmet Cin “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.
Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac’a geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Ahmet Cin, dünyanın yeni tip COVİD 19 konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak “Türkiye çok şükür pandemiyi kontrol altına aldı ama tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Türkiye’nin sağlık altyapısı çok iyi. Diğer ülkelere yardım yapıyor. Her zaman olduğunu gibi sizin de yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar’ın Belediye Başkanı Bişevac: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.