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Korona virüsü deneme sınavlarına da engel olamadı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edilmesinin ardından Erzurum’da eğitim veren Özel Bilge Koleji, canlı derslerin ardından öğrencilerini online sınavlarla test edecek.’Korona virüsü’ tatili sınavlara da engel olamadı.KORONA virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edilmesinin ardından Erzurum’da eğitim veren Özel Bilge Koleji, öğrencilerine canlı eğitim vermeye başlamıştı sabah okula gelen öğretmenler, sınıflarda hazırlanan canlı yayınlarla evlerindeki öğrencilere ders anlatıyordu.

Korona virüsü deneme sınavlarına da engel olamadı

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edilmesinin ardından Erzurum’da eğitim veren Özel Bilge Koleji, canlı derslerin ardından öğrencilerini online sınavlarla test edecek.
’Korona virüsü’ tatili sınavlara da engel olamadı.
KORONA virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edilmesinin ardından Erzurum’da eğitim veren Özel Bilge Koleji, öğrencilerine canlı eğitim vermeye başlamıştı sabah okula gelen öğretmenler, sınıflarda hazırlanan canlı yayınlarla evlerindeki öğrencilere ders anlatıyordu. Evinden telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan öğretmenlerini canlı izleyen öğrenciler, "Virüs bize engel olamaz " diyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmişti.
Virüs sınavlara da engel değil
Özel Bilge Koleji bu sefer öğrencilerinin deneme sınavlarından geri kalmaması adına “online deneme sınavları” başlatıyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinden başlayacak olan deneme sınavları internet üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenci evinde sınav olacak
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle, 16 Mart itibariyle ülke genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Eğitim-öğretime verilen arada bile öğrencilerini eğitmekten vazgeçmeyen Özel Bilge Koleji, eğitimde bir çığır daha açtı. Öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmaması için canlı derslerin yanı sıra “online deneme sınavları” için de düğmeye basıldı. Online sınavların ilkini 31 Mart’ta gerçekleştirecek olan Özel Bilge Koleji, online sınavları her hafta gerçekleştirmeye devam edecek.
Canlı ders ve canlı sınav
Özel Bilge Koleji tarafından geliştirilen web ara yüzü sayesinde öğrenciler http://canliderstv.online adresi üzerinden dersleri canlı olarak takip edebiliyor. Adlarına oluşturulan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ders esnasında öğretmenleriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Kameralarıyla derse bağlanan öğrenciler, canlı ders esnasında öğretmenlerine soru sorup ders sırasında not da tutabiliyor. Online sınavlar esnasında gerçek sınavda olduğu gibi öğrenciler süreye karşı yarışacak. Sınav süresi sona erdiğinde sistem sınava son vererek aynı gün içinde sınav sonuçlarını ilan edecek.
Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı konu ile ilgili şunları söyledi: "Eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Nisan tarihine kadar ara verilmesinin ardından öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Erzurum’da yine bir ilki gerçekleştiriyor ve online sınavları başlatıyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde sınavlarını gerçekleştirecekler. Okuldaki sınav ortamını evlere taşıyoruz. Öğrencilerimizi eğitim-öğretime hiç ara verilmemiş gibi sınavlara hazırlamaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Herkes memnun
Veliler, çocuklarının evde olmasına rağmen eğitimlerinden geri kalmayacağı için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerde evde olmalarına rağmen video konferans sayesinde kendilerini sınıfta hissettiklerini belirtti. Online sınavlar sayesinde öğrenciler derslerde öğrendiklerini pekiştirebilecekler.

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