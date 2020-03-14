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Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

SAMSUN HABERLERİ  | 14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü (COVID-19) fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü (COVID-19) fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu. Açıklamasında virüsün boyutuna değinen Başkan Murzioğlu, “Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alarak adeta bir küresel hastalık haline gelen COVID-19 maalesef tüm önlemlere rağmen ülkemizde de görüldü. Devletimizce ivedilikle alınan önlemler, aksiyon planları bu küresel hastalıktan yaşanacak olumsuzlukları büyük bir ölçüde geciktirmiştir. Tüm temennimiz de bu durumu kayıpsız atlatılmasıdır” dedi.

Gereken ceza verilecek
Virüsün etkisinin piyasada bazı fırsatçıları da doğurduğunu belirten Murzioğlu, “Dünyadaki birçok büyük ekonomiye sahip ülkelerin yaşadıkları olumsuz gidişat ülkemizde de vatandaşlarımızı endişeye sevk etmiştir. Dolayısıyla başta sağlık malzemeleri ve gıda olmak üzere pek çok üründe talep artışı yaşanmıştır. Bu durumun fırsat bilinerek söz konusu ürünlerde etik olmayan fahiş fiyat artışı yapılması ticaret anlayışımızayakışmamaktadır. Oda olarak yaşanan bu endişenin fırsata çevrilmesine asla mahal vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki; COVID-19 dolayısıyla ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hakettikleri cezayı vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız ve fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabetle karşılaşan tüketicilerimizin de Odamızı arayarak gerekli şikayetleri yapmaları hususunda hassasiyete davet ediyorum” diye konuştu.

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