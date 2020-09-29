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Korona virüsü yenen aile hekimi: "Ölümün kıyısından döndüm"

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

20 gün önce yakalandığı korona virüsü gördüğü başarılı tedavi sonrasında yenerek hastaneden taburcu olan aile hekimi Dr.

20 gün önce yakalandığı korona virüsü gördüğü başarılı tedavi sonrasında yenerek hastaneden taburcu olan aile hekimi Dr. Serap Ercan Güleser, "Ölümün kıyısından döndüm" dedi.
Kayseri’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Serap Ercan Güleser, 20 gün önce ateş ve halsizlik şikayeti ile başvurduğu hastanede korona virüse yakalandığını öğrendi. 10 gün boyunca ilaç tedavisi gördükten sonra durumu ağırlaşan Güleser, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 10 günlük mücadelenin ardından korona virüsü yenen Dr. Serap Ercan Güleser, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yaşadığı süreci anlatan Güleser, ölümün kıyısından döndüğünü söyleyerek, "20 gün önce korona virüse yakalandım. Malum biz sağlık çalışanları biraz daha fazla virüs yüküne maruz kaldığımız için daha ağır geçirebiliyoruz. Tedavimin 8’inci gününde şikayetlerim gittikçe ağırlaşmaya başladı. 2 kez dış merkeze başvurdum ama netice alamadım. Şikayetlerimin gittikçe ağırlaşması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli’nin yardımları ile Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik hocamızın servisine yatırdılar. Geldiğimde genel durumum çok kötüydü. Ölümün kıyısına yaklaşmıştım. İlhami Çelik hocamızın genel tedavileri ve yaklaşımıyla hayata döndüm. Burada şunu gördüm ki; Kayseri Şehir Hastanesi’nde bütün hastalar burada tertemiz bir odada her türlü tedavileri planlanarak, bütün öğünleri düşünülmüş, hem tedavi olarak hem de bütün personel olarak en güncel tedaviler ile tedavi olduklarını gördüm. Gururla söyleyebilirim mi; Kayseri Şehir Hastanesi bir korona kalesi haline gelmiş" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Serap Ercan Güleser, "Buraya ilk geldiğimde genel durumum iyi değildi. Korona virüs artık çok ilerlemişti 10 gün burada tedavi gördüm ve gördüğüm tedavi ile hayata tutundum. Ben bir hekim olarak korona virüsün vücudunda yaptığı harabiyetler ile gerçekten ölüm kıyısına geldim. İnsanlar sakın virüs geçti diye düşünmesinler. Serviste yatan hastaları görüyorum, kendimde de bire bir gördüm. Korkunç derece de önemli. Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

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