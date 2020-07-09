YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama

Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs (Kovid-19) yenen iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı.

Denizli’de korona virüs (Kovid-19) yenen iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı. Aile çektiği görüntüyü, Denizli İl Sağlık Müdürü ile paylaşarak sağlık ekiplerine teşekkür ettiler.
Denizli’de yaşayan Güler ailesi, belli bir süre önce evlerinde misafir ettikleri bir yakınında korona virüs çıktı. Bu durum üzerine Denizli Devlet Hastanesi’ne başvuran 5 kişilik aileye test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile, hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından Güler ailesi sağlığına kavuştu. Bugün taburcu edilen ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) ve Doğuhan Güler (3) büyük sevinç yaşadı. İki kardeş taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile paylaşan Güler ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

“Kurallara uymadığımızda her şey için çok geç olabilir”
Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, “Evlerinde misafir ettikleri bir yakınlarının Covid tanısı almasından sonra önce anneleri sonra babaları ve 3 kardeşleri ile birlikte pozitif gelen Denizli Devlet Hastanemizde tedavi gören 5 kişilik ailemiz çok şükür ki sağlıklarına kavuştular. Bana teşekkür etmek için taburcu haberini alınca bu videoyu göndermişler. İzinleri ile yayınlıyorum. Covid ile mücadelede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım, normal, eski normal değil, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir. Kaybettiğimiz her can biz sağlık çalışanlarını derinden yaralıyor” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa... Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig

Denizli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıktı

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.