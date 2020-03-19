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Korona virüsüne karşı korkuları çocuklara yansıtmayın

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Psikoloğu Cemrenaz Coşkun son dönemlerde ülkemizde de görülen korona virüsü hakkında ebeveynlerin korku ve kaygılarını çocuklara yansıtmanın ve çocuklardan saklamanın doğru bir çözüm yolu olmadığını belirterek, “Yaş ve gelişim düzeyine çocuklara virüs hakkında bilgilendirme yapılmalı ve virüsten korunma yolları anlatılmalı” dedi.Türkiye’de iki kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca insanda görülen korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda okullar tatil edilmiş ve evde kalınması uyarısı yapılmıştı.

Korona virüsüne karşı korkuları çocuklara yansıtmayın

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Psikoloğu Cemrenaz Coşkun son dönemlerde ülkemizde de görülen korona virüsü hakkında ebeveynlerin korku ve kaygılarını çocuklara yansıtmanın ve çocuklardan saklamanın doğru bir çözüm yolu olmadığını belirterek, “Yaş ve gelişim düzeyine çocuklara virüs hakkında bilgilendirme yapılmalı ve virüsten korunma yolları anlatılmalı” dedi.
Türkiye’de iki kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca insanda görülen korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda okullar tatil edilmiş ve evde kalınması uyarısı yapılmıştı. Çocuklarda bütün gün evde ebeveynler vakit geçiriyor. Uzmanlar, anne ve babalarda oluşan korku ve kaygıları çocuklara yansıtılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ebeveynlerin çocuklara korku ve tedirginliği yansıtmamak gerektiğini ve virüsten korunmanın yollarının anlatılması gerektiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Psikoloğu Cemrenaz Coşkun, “ Şimdiki çocukların algısı çok açık, çevresel olaylara duyarlı ve farkındalıkları çok yüksek bu yüzden çocukların yanında konuşulan her kelime özenle seçilmeli. Bu yalnızca bir hastalık ya da virüs salgınında değil çocukların bulunduğu her ortamda ve her konuda geçerli. Korona virüsü gibi dünyanın konuştuğu ve ülkemizde de var olan önemli bir konuyu çocuklardan saklamakya da çocukları bu konu hakkında geçiştirmek doğru değil. Çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurarak virüsün ne olduğu, virüsten korunmanın yolları anlatılmalı” dedi.

“Çocuklara tepki verme eğiliminde olmayın”
Korona virüsüne karşı çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlatan Psikolog Cemrenaz Coşkun, “Korona virüsünden dolayı gerginlik ve panik yaparak çocuklara büyük tepkiler verilmemeli, ebeveynler bu süreçte karamsar davranıp kontrolsüz hareket etmemeli, çocukların korona virüsü ile ilgili sorularına güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda yanıtlar verilmeli, anlayabilecekleri ölçüde alınan tedbirler ve önlemlerden söz edilmeli” dedi.

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