Korona’dan 60 hasta yoğun bakımda

Kütahya’da Valisi Ali Çelik, Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalanan 60 hastanın yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Korona virüs salgını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kütahya’nın durumu hakkında bilgiler veren Vali Çelik, "Bizim şuanda yoğun bakım ünitesi olarak kullanılabilecek yatak kapasitemiz 270. Ayrıca depolarımızda 300’e yakın solunum cihazımız bulunuyor. Bunlar kış şartları düşünülerek yedek olarak elde tutuluyor. İnşallah bunlara ihtiyaç kalmasın. Şuanda yoğun bakımlarımız, Haziran ayına göre nispeten daha yoğun. 60 yoğun bakım yatağımızda takip ettiğimiz hastamız var. Bu sayı bazen eksiliyor. Çünkü tedavi sürecinde iyileşenler servise alınıyor. Yeni hastalar gelince yoğun bakım ihtiyaçları ortaya çıkarsa onlar alınıyor. Yani, bir sayının sürekliliğinden bahsetmek mümkün değil" diye konuştu.

Çelik, şu anda Kütahya’nın yoğun bakım ünitesi olarak kullanılabilecek yatak kapasitesinin 270 olduğunu bildirdi.

Korona virüs vakası olarak pozitif tespit edildiği halde evinde karantinada olan vatandaşların bulunduğunu da kaydeden Kütahya Valisi Ali Çelik, “10 günde sadece 7 kişi karantina kuralını ihlal etti. Kütahya bu anlamda kurallara uyan bir il konumunda” dedi.

