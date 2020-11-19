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Koronadan hayatını kaybeden hastane personeli, iş arkadaşları tarafından anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 19.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram için hastane bahçesinde anma töreni gerçekleştirildi.Bir süredir korona virüs dolayısıyla hastanede yoğun bakımda yatan Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram’ın hayatını kaybetti.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram için hastane bahçesinde anma töreni gerçekleştirildi.
Bir süredir korona virüs dolayısıyla hastanede yoğun bakımda yatan Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram’ın hayatını kaybetti. Sevilen hastane personelinin ani ölümü sevenleri gibi iş arkadaşlarını da yasa boğarken, Bayram için hastanede anma töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Devlet Hastanesi’nin sevilen personellerinden olan Aytaç Bayram’ın, naaşının alınmasının ardından hastane morgunun önünde düzenlenen anma törenine katılan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sevilen personelin ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek, rahmet dileyerek “Hayatını kaybeden çalışanımız 15 yıldır mutfakta aşçı olarak çalışan bir kardeşimizdi, ailesi ve çocukları bize emanettir. Eğitimleri için gereken her türlü desteğin sağlanması için gerekli tüm görüşmeleri yapıyoruz. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Kovid-19 ile mücadelede riskli meslek gruplarından olan sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları konusunda da teşekkür ederim. Unutmamalıyız ki salgından korunmak için sosyal mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere riayet etmeliyiz” dedi.
Hastane önünde gerçekleştirilen törenin ardından iş arkadaşlarının helalliğini alan Bayram, cenaze namazının kılınması için Gölhisar Mahallesi’ndeki evine götürüldü.

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