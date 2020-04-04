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Koronalı günleri karikatür ile aşıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Eskişehirli karikatürist Feriye Güzeloğlu, Korona virüs (Covıd-19) nedeniyle evinden çalışmalarını sürdürürken, yaptığı karikatürler vatandaşları güldürmeyi sürdürüyor.Dünya’nın mücadele ettiği Korona virüs (Covıd-19) ile mücadele kapsamında korunmak için evlerinden çıkmayan sanatçılar çalışmalarına devam ediyor.

Koronalı günleri karikatür ile aşıyor

Eskişehirli karikatürist Feriye Güzeloğlu, Korona virüs (Covıd-19) nedeniyle evinden çalışmalarını sürdürürken, yaptığı karikatürler vatandaşları güldürmeyi sürdürüyor.
Dünya’nın mücadele ettiği Korona virüs (Covıd-19) ile mücadele kapsamında korunmak için evlerinden çıkmayan sanatçılar çalışmalarına devam ediyor. Eskişehirli kadın karikatürist Feriye Güzeloğlu’da çalışmalarını evinden sürdürüyor. Evde sanatını çocuğunu da aktaran Güzeloğlu, zor zamanlarda insanları güldürmenin önemli olduğuna dikkat çekti.
Evinde karikatür yapmaya devam eden Feriye Güzeloğlu, “Evde hayat var. Okumanın yeri olmadığı gibi üretmenin de yeri olmaz. Ev en güzel üretim yerlerinden biridir. Sanat insanı yansıtan en güzel yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında mizahı etkili kullanabilmek, içinde bulunduğumuz durumları yansıtarak işlemek en zor günlerde insanları güldürebilmek, düşündürebilmek, biz karikatüristlerin görevidir” dedi.
Öte yandan Güzeloğlu’nun kızı Zeynep de annesi gibi karikatür çizmeye çalışıyor.

Koronalı günleri karikatür ile aşıyor

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