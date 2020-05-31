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Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar

MERSİN HABERLERİ  | 31.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Hareket Haftası (MoveWeek) kapsamında düzenlenen dans etkinliğine katılanlar, korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamalara dans ederek veda ettiler.Mezitli Sanat Çarşısında, belediye çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı dans gösterisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Hareket Haftası (MoveWeek) kapsamında düzenlenen dans etkinliğine katılanlar, korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamalara dans ederek veda ettiler.
Mezitli Sanat Çarşısında, belediye çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı dans gösterisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Katılımcılar, latin danslarının figürlerini sergilemeye çalıştı. Eğitmenlerin zor ve kıvrak hareketlerini müzik eşliğinde dans ederek uygulamaya çalışan katılımcılar, unutulmaz bir gün yaşadı. Bir saat boyunca dans eden katılımcılar, hem dansı hem de eğlenceyi doyasıya yaşadı.
“Mezitli’deki harekete yetişmek çok zor"
Hareketlilik Haftası kapsamında Mezitli’de çok renkli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Hareketli bir kentiz zaten. O kadar çok etkinlik düzenleniyor ki, bazısına ben bile yetişemiyorum. Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte, bisikletlere binerek 20 kilometre yol kat ederek karşılaştığımız herkese maske dağıtımı yaptık. Yine aynı saatlerde belediye ekiplerimiz kırmızı ışıklarda maske dağıtımı yaptı. Kadınlarımızla enginar tarlasında bu yılın dördüncü ve son hasadını gerçekleştirdik. Bugün dans ediyoruz. Mezitli çok hareketli ve bu alanda çok şanslı bir kent zaten. Bu yıl yeniden yapacağımız Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ödül de almıştık. Bizleri Portekiz’e davet etmişlerdi ama maalesef korona virüs nedeniyle gidemedik. Mezitli üreten hareketli bir kent” dedi.
Sanat Çarşısında düzenlenen etkinlikle korona virüs döneminde evde kalınarak mecbur kalınan hareketsiz yaşamdan bir süreliğine de olsa uzaklaştırmak istediklerini ifade eden Tarhan, “Bu etkinliği başka bir yerde de yapabilirdik ama sanat çarşımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için burada gerçekleştirdik. Şuan sıcak yaz mevsimini de düşünürsek Mersin’in en güzel yerlerinden birisindeyiz. Günün her saatinde Mersin’in en serin yeri burası oluyor. Çayınızı kahvenizi dev ağaçlarımızın gölgesinde içebiliyorsunuz. Çarşımızda ise Mezitlililerin tamamı kendi üretimleri olan ve sanatsal değere sahip hediyelikler bulunuyor. Aracısız olarak halkımıza ve dışarıdan Mersin’e gelenlere sunmak istiyoruz. Mersin’in tanıtımına hep birlikte katkı sunacağız” diye konuştu.

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