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Koronavirüse yakalanan gazeteci: "Çok acı çektim"

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan gazeteci: "Çok acı çektim"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yerel gazete sahibi Şenol Goncagül, tedavi sürecinde çok acı çektiğini anlattı.

Goncagül, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, 16 Temmuz'da sırt ağrısı ve halsizlik şikayeti ile başvurduğu hastanede kendisine Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.

Tomografi sonuçlarının ardından tedavisinin başladığını anlatan Goncagül, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiğini ve 20 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti.

Kronik rahatsızlıklarının da bulunması nedeniyle Kovid-19'u çok ağır geçirdiğini anlatan Goncagül, şöyle devam etti:

"Çok acı çektim. 'Acaba ölse miydim?' dedim. İnsanlara söylemek istediğim bir başka şey de bu süreçte yanınızda aileniz, sevdikleriniz ve sizi iyi takip eden bir doktor yoksa yaşama şansınız yok. Şu anda akciğerlerimde su var, safra kesesi ve bacaklarımda sorunlar var. Onun haricinde durumum iyi. Ayrıca ilk başta Kovid-19 testim pozitif çıkınca çevremdekilere filyasyon çalışması yapıldı. Filyasyon çalışması sonucu tespit edilen 17 kişinin hepsinin testleri negatif çıktı. Bu sevindirici bir şey. Çünkü bu virüsü bulaştırmak istemiyordum."

Goncagül, kısa zamanda hastaneden taburcu olmayı beklediğini sözlerine ekledi.

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