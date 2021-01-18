MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden video paylaştı

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden video paylaştı

18.01.2021 22:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden video paylaştı

Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan gözyaşlarını tutamadı.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir masaj paylaştı.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Karacan paylaşımında "Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile" notunu da yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!
Resmen açıklandı! Zorro dönüyorResmen açıklandı! Zorro dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah şifa versin gerçekten zor bir durummuş
Okan Allah şifa versin, tez zamanda inşallah iyileşirsin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Yeni eviyle yine gündemde!

Yeni eviyle yine gündemde!

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Diğer Haberler

Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere yedeklerden katılan yarışmacılar Sergen, Baran, Duygu, Bahar kimdir?

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları!

Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu!

Nusret de koronavirüs aşısı oldu!

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! Canlı yayında helva kavurdu

Anne ve babası için canlı yayında helva kavurdu

Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Selin Ciğerci'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Ebru Şahin: Çok sıkıldım

Ebru Şahin: Çok sıkıldım

Herkes kar pozu verirken Şevval Şahin bikinili poz verdi

Kar ona uğramadı! Bikinili pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.