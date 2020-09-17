Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı! Öğrenci yurduna yerleştirildi

Youtuber Enes Batur Sungurtekin, koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’i Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

"BÜYÜK BİR OYUN VAR"

Enes Batur, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" diye yazdı.



