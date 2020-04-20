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Koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

DÜZCE HABERLERİ  | 20.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı adam, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine gönderildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında 11 gün süren tedavi sonucu sağlığına kavuşan Bayram K. (74) taburcu edildi. Yaşlı adam, hastane personelinin alkışlarıyla evine uğurlandı.

Bayram K, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane personelinin 11 gün boyunca kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek "Allah doktorlarımıza ve tüm çalışan personelimize bir zeval vermesin." dedi.

Düzce Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz da Bayram K'nin tedavisinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

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